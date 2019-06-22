Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu.

İSTANBUL'da pazar günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde yoğunluğa neden oldu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlanırken, otogar girişinde de otobüs kuyrukları oluştu.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden bir gün önce Bayrampaşa'da bulunan otogarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk yaşandı. Oy kullanmak için İstanbul'a dönüşü son güne bırakan İstanbullular nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleri tam dolu olarak İstanbul'a geldiği belirtildi. Birbiri ardına otogara giren otobüsler inen vatandaşlar kalabalık nedeniyle servis ve taksi bulmakta zorlandı. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu.
İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Günsür, İstanbul seçimi öncesi kime oy vereceğinin sinyalini verdi! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu Soyunma odasındaki kırbaçlı skandalla ilgili karar çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]