Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (1 canlı yayın kaydı)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (1 canlı yayın kaydı)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:40 Kaynak: DHA
15 temmuz, istanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]