İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
1 saat önce
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (2 aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (2 aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul
)
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü
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