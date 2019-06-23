Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (4 Ek görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU, System.String[]
İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (4 Ek görüntüler)
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:56 Kaynak: DHA
15 temmuz, istanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:40:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]