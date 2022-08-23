İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi

23.08.2022 12:11

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, son dönemde ülke genelinde ölümlü kazaların art arda yaşanmasının ardından otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, son dönemde ülke genelinde ölümlü kazaların art arda yaşanmasının ardından otobüslere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Polis ekiplerince otobüslerin evrakları, lastik diş kalınlıkları, takografları kontrol edilirken yolculara da emniyet kemeri ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Ülkemizde son dönemde art arda yaşanan ölümlü kazaların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimleri sıklaştırıldı. Otogar çıkışında sefere çıkan otobüslere yönelik trafik uygulaması yapıldı. Resmi ve sivil trafik polisleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e bağlı ekiplerin katıldığı uygulama sırasında otogar çıkışında durdurulan otobüsler kontrol edildi. Uygulama sırasında otobüslerin lastik diş derinlikleri, takografları ve evrakları incelendi. Polis ekipleri, otobüslerin içine girerek yolculara emniyet kemeri takmaları doğrultusunda uyarılarda bulundu.

"Çocukların da emniyet kemeri takması gerekiyor"

Otobüsle yolculuk yapan Musa Çörekçi, "Emniyet kemerini bilinçli her vatandaşın takması kullanması gerekiyor. Çocukların da takması gerekiyor. Otobüslerde muhabirlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bütün yolcuları uyarması gerekiyor. Kontrollerin sıklaştırılması gerekiyor" dedi.

"Denetimlerin daha sıkı yapılması gerekiyor"

Trabzon'a yolculuk yapan Hasan Yolcu, "Denetimlerin daha sıkı yapılması gerekiyor. Çoğu emniyet kemeri takmıyor. Hız sınırını aşan çok şoför var. Kurallara uymayanlar, yorgun olanlar, gece uzun vadeli şoförlük yaptıkları için yorgun oluyorlar. Hız sınırını da aşınca kazalar oluyor. Emniyet kemerini taktığımız zaman kaza da olsa hafif yaralanmalar oluyor. Bu hayat kurtarıyor. Vatandaşlar çok önemsemiyor. Ben her zaman takarım" dedi.

"Emniyet kemeri hayat kurtarır"

Otobüs şoförü Ender Erbil, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Mecbur takmak zorundayız. Bir kazada, araba yan yattığı zaman kemer olmazsa yolcular savruluyor. Bu sefer ölen sayısı fazla oluyor. Yolculara söylediğimiz halde uygulamıyorlar. Yolda sıkılıyorlar. Biz söylüyoruz. Çıkarıyorlar" dedi.

"Yolcuların da bu konuda bilgisizliği var"

Bazı yolcuların emniyet kemeri takmadığını söyleyen Erbil, "Biz her dakika yolcuların yanında olamıyoruz. Cama da yazı astık. Yolcuların da bu konuda bilgisizliği var. Biz söyleyince yolcu bizle münakaşaya giriyor. Polis arkadaşlar denetim yaptığı zaman yolcuya da ceza yazarsa uygulama devam edebilir" dedi.

Öte yandan otobüs denetimlerinin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yolcu otobüsleri denetlendi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Demokrasi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement