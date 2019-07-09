ekiplerinin kameraları kayıttaydı. Kentte hareketlilik tankların otoyollara çıkmasıyla başlamıştı. Darbecilerin yönlendirdiği askerler köprüleri ulaşıma kapatıp valilik, belediye, emniyet müdürlüğü ve çevik kuvvet binaları işgal etmek için hazırlık yapıyordu. Halkın da karşı koyması ile bu noktalarda sabaha kadar süren çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi şehit düştü, gazi oldu. İşte o anlarda Demirören Haber Ajansı'nın kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan en çarpıcı görüntüler.

Görüntü Dökümü

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/////////////// 1. BÖLÜM//////////////

-Tankların TEM'de ilerlemesi

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ (15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ)

-Köprüdeki tanklar

-Darbeci askerlerin uyarıları

-Köprüde Türk bayrağı açanlar

-Köprüde halkın üzerine ateş açılması

-Kaçışanlar

-Yaralılar

FSM KÖPRÜSÜ

-FSM'deki tanklar

-Tankın üzerine yürüyen halk

-Ateş açılması

-Halkın tankı ele geçirilmesi

-Askerlerin tanktan çıkarılması

İBB ÖNÜ

-İBB önündeki darbeci askerler

-Halkın toplanması

-Yaşanan çatışma

-Yere yatanlar

-Kaçışanlar

//////////////2. BÖLÜM/////////////////////

HARBİYE

-Harbiye orduevi önündeki hareketlilik

-Ateş açılması

-Kaçanlar

-Yaralılara yardım edenler

-Yoğun silah sesi

ESENLER- BAYRAMPAŞA

-Tankın araçları ezerek geçmesi

-Ezilen araçların görüntüsü

TAKSİM MEYDANI

-Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresindeki askerler

-Halk ile asker arasındaki tartışma

-Silah sesleri

-Darbeci askerlerin teslim olması

İSTANBUL VALİLİĞİ

-İstanbul Valiliği önündeki askerler

-Vatandaşla asker arasındaki arbede

-Askerlerin araçlarla ayrılması

ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ

Bina önündeki askerler

Arbededen görüntü

Tankı ele geçiren vatandaşlar

////////////3. BÖLÜM////////////////

VATAN CADDESİ

-Vatan caddesine çıkan tanklar

-Emniyet müdürlüğü önündeki tank

-Ateş edilmesi

-Tankın içindeki askerlerin çıkarılması

-Tankın üstündeki vatandaşlar

-Tankın içindeki mühimmatın çıkarılması

ATATÜRK HAVALİMANI

-Atatürk Havalimanı apronuna giren askerler

-Atatürk havalimanı çevresinde vatandaşların durdurduğu tank

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na gelişi

ACIBADEM

-Acıbadem'de yaşanan çatışma

-Darbeci askerlerin sabah teslim olması

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

-KÖPRÜDEKİ tankların götürülmesi

-Vatandaşların terkedilen tankların üzerinde fotoğraf çekilmesi

///////////4. BÖLÜM/////////////

(GÜVENLİK KAMERALARI)

-İki tankın önüne yatan 15 Temmuz gazisi

-Darbeci askerlerin Beşiktaş'ın stadına inmesi

-Darbeci askerlerin Atatürk Havalimanı'nda kuleyi işgal girişimi

-Darbeci askerlere köprüde tek başına direnen kadın

-İBB'yi işgal gidişimi sırasında yaşanan çatışma

-Borsa İstanbul'u işgal girişimde yaşanan çatışma

-15 Temmuz şehitler köprüsündeki çatışmaların güvenlik kamerası görüntüleri