İSTANBUL- 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
3 saat önce
(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
(Tür: İstanbul
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