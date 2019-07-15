Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
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İSTANBUL- 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

3 saat önce

(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:46 Kaynak: DHA
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