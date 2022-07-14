15 Temmuz şehidinin adı aile sağlığı merkezine verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vurularak 21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin'in adı Beşiktaş'ta bulunan aile sağlığı merkezine verildi.

Beşiktaş'ta yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezine, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında köprüde vurularak 21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin'in adı verdildi. Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şehidin annesi Deniz ve babası Ahmet Ergin ile çok sayıda vatandaş katıldı. 6 yıl önce çok büyük bir ihanetle ve işgal girişimiyle karşılaştıklarını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Millet olarak büyük bir imtihandan geçtik. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden sonra vatan evlatlarının eline şanlı bayrağı alarak meydanlara ve caddelere koştu. Kahramanlar olmasaydı, o kahraman duruş olmasaydı, şühedamız olmasaydı, gazilerimiz olmasaydı Allah muhafaza eğer uyusaydık, sabaha vatansız, devletsiz, bayraksız, Allah muhafaza uyanabilirdik. O karanlık geceyi Allah'ın izniyle kahramanlarımızın, aziz milletimizin o asil duruşuyla aydınlığa çıktık" dedi. Kahramanları, şehitleri ve gazileri unutmadık." dedi. Batuhan Ergin'in darbe girişimini duyar duymaz kahramanca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gittiğini belirten Yerlikaya, "Köprüye çıkmadan Ergin'in bazı komşularını alışveriş yaparken gördü. Şehidimizin bir cümlesi tarihe not düştü. Ergin kardeşimiz diyor ki 'Eve erzak almaya değil, vatanımızı kurtarmaya geldik'. Bu söz ona ait ve bu sözü unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Şehit Batuhan Ergin Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına katılanlar sağlık merkezini gezdi.