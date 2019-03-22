İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı- 2
37 dakika önce
Haber: Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.
Haber: Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı.
TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı, saat 10.30 sıralarında köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevkedildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan aracın çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Yanan araç
-Köprüdeki yoğunluk
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:50 Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Polis Aracı Yandı
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