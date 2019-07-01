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İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ TEK TEKER GEÇEN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

1 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.
İstanbul'da bir trafik magandası "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmiş ve sürüş görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Polis, büyük tepki çeken trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü N.T.'yi yakaladı. N.T.'ye, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikten 108 lira, motosiklet yönetmelikte belirtilen güvenlik şartına uymamasından 235 lira olmak üzere toplamda 451 lira para cezası uygulandı. N.T. trafikte kişilerin hayat sağlığını tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.
İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ TEK TEKER GEÇEN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Güncel
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