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İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ

29 dakika önce

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.
Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.
İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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