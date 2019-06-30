İSTANBUL- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ
29 dakika önce
İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.
Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.
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