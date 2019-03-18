Son Dakika Haberleri: İstanbul - 17 Aralık Kumpas Davası'nda Karar (1)

İstanbul - 17 Aralık Kumpas Davası'nda Karar (1)

2 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul - 17 Aralık Kumpas Davası'nda Karar (1), System.String[]
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı  15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

Görüntü Dökümü:

----------

-Arşiv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Türkiye, Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 15:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - 17 Aralık Kumpas Davası'nda Karar (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]