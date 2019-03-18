İstanbul - 17 Aralık Kumpas Davası'nda Karar (1)
2 saat önce
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:17 Kaynak: DHA
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17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
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