Son Dakika Haberleri: İstanbul- 17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumunda

İstanbul- 17 Yaşındaki Taraftarın Cenazesi Adli Tıp Kurumunda

41 dakika önce

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bııçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada bııçaklanarak, hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yücel'in yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:37 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Güncel
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