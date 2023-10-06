Ağır ceza mahkemesi başkanı kaza geçirdi! Baktığı davalar suikast ihtimalini akıllara getirdi - Son Dakika

Ağır ceza mahkemesi başkanı kaza geçirdi! Baktığı davalar suikast ihtimalini akıllara getirdi

Ağır ceza mahkemesi başkanı kaza geçirdi! Baktığı davalar suikast ihtimalini akıllara getirdi
Son Güncelleme: 06.10.2023 11:33

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Görev yaptığı dönemde çok sayıda FETÖ davasına bakan Horsan'ın ağır yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görev yaptığı dönemde birçok FETÖ davasına bakan İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, Başakşehir'de trafik kazası geçirdi. Horasan ağır yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

YOĞUN BAKIMDA

Birçok önemli davaya bakan ve şu an İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Ali İhsan Horasan, geçtiğimiz gün trafik kazası geçirdi. Horasan, Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda ilerlediği esnada bilinmeyen nedenle ağaca çarptı. Kazada yaralanan Horasan hastaneye kaldırıldı. FETÖ tehdidi sebebiyle yakın koruma kararı bulunan Horasan'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Ali İhsan Su, İstanbul, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağır ceza mahkemesi başkanı kaza geçirdi! Baktığı davalar suikast ihtimalini akıllara getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağır ceza mahkemesi başkanı kaza geçirdi! Baktığı davalar suikast ihtimalini akıllara getirdi - Son Dakika
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