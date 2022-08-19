Uzman: ABD'deki Silah Lobileri Silahlı Şiddeti Çözümsüz Kılıyor

İSTANBUL, 19 Ağustos (Xinhua) -- Emekli Amiral Cihat Yaycı, ABD'li politikacılar ve silah lobileri arasındaki karmaşık ilişkinin, artan kamuoyu tepkisine rağmen ülkede etkili silah kontrolü için aşılma z bir engel oluşturduğunu söyledi. Yaycı, başta Ulusal Tüfek Derneği (NRA) olmak üzere silah lobilerinin başkanları ve kongre üyelerini finanse etmesi nedeniyle ABD'deki silah şiddetinin çözülemeyeceğini belirtti.

Silah haklarını savunan bir grup olan NRA, 1871'de kuruldu ve 2018 itibarıyla yaklaşık 5 milyon üyesi olan önde gelen bir silah haklar ı lobisi haline geldi. Yaycı, "Bu, ağır silah tedarikçilerinden hafif silah üreticilerine kadar herkesin içinde bulunduğu çok ciddi bir lobi ve bir imalatçılar birliği. İçinde kullanıcılarda var. Çok yüksek aidatları ve fonları var" dedi. Yaycı ayrıca, 2012'de yayınlanan raporlara atıfta bulunarak, Cumhur iyetçilerin yüzde 88'inin ve Kongre'deki Demokratların yüzde 11'ini n kariyerlerinin bir noktasında NRA'dan katkı sağladıklarını belirtti.

Yaycı, NRA'nın bu tür katkılarının aralıksız devam ettiğine dikkat çekti. NRA ve diğer silah lobilerinin ülkedeki yasalar yoluyla silah şidde tini önlemede en büyük engeli teşkil ettiğini ifade eden Yaycı, "Bu nedenle (silah kontrolüne ilişkin) hiçbir yasa Senato'ya veya Temsi lciler Meclisi'ne sunulamaz" diye konuştu.0 Yaycı, Amerika'da silahlı şiddete karşı halkın tepkisi artsa da sil ah lobilerinin hala politikacılara bağışları akıttığını söyledi. ABD medya kuruluşu Politico tarafından 2019'da açıklanan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 73'ü daha katı silah kontrol yasalarını dest ekledi. Bu oran 2018 baharında yüzde 67 idi. İhlas Haber Ajansı'nda Çarşamba günü ABD kamuoyunda artan endişeye dair çarpıcı bir örnek yer aldı: Ülkede artan silahlı saldırılar ne deniyle bir anne önlem olarak 5 yaşındaki çocuğuna kurşun geçirmez çanta aldı.

Yaycı, "Ancak politikacıların kamuoyunu dinlememesi silah lobilerin in ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi. "Silah yasaklanmadıkça vahşetin, katliamların, silahlı saldırıların önüne geçmek mümkün de ğildir. Bu engellenmediği takdirde ırkçı saldırıların durdurulması da mümkün değildir."

Mayıs ayında, 18 yaşındaki bir katil, New York eyaletindeki Buffal o'da beyaz olmayan Amerikalıların yaşadığı bir mahalledeki bir süpe rmarkette alışveriş yapanları hedef alan ırkçı bir silahlı saldırıda 10 siyahi insanı öldürdü. Yaycı, katilin silahıyla kontrolsüz biç imde 320 km yol kat etmesinin şok edici olduğunu söyledi. Yaycı, "Silahlılar ve okullara baskın yapabiliyorlar, parkları, bar ları vurabiliyorlar, siyahileri öldürebiliyorlar. Yani beyazlara ya pılmayanlar siyahilere yapılıyor ve bu ırkçı saldırıların esas özel liği silah kullanılmasıdır" dedi.

Yaycı, dünyada silahlanmanın ABD'deki kadar kolay olduğu başka bir yer bulunmadığını da belirtti. Yaycı, Türkiye'de silah ruhsatı almak isteyenlerin, büyük bir tehdi tle karşı karşıya kalmak ve işyeri güvenliğini sağlamak gibi nedenl erle bir silaha ihtiyaçları olduğunu yetkililere kanıtlamak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi. Yaycı, "Türkiye'de silah ruhsatı da iki izin gerektiriyor, biri bul undurmak, diğeri taşımak için. Ancak Amerika'da böyle bir şey yok. Silah alan herkes onu taşıyabilir." dedi.