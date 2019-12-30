İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı - Son Dakika

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı

6 saat önce

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da gerçekleşti.

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı, System.String[]

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da gerçekleşti.


İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Deniz Köken ile birlikte Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı.


Pierre Loti'de düzenlenen toplantıda Başkan Köken, Eyüpsultan ilçesinde yapılan çalışmaları ve vizyon projeleri anlattı. Toplantıda ayrıca İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları, ilçelerinde yapacakları çalışmalar ve hazırlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Cengiz Ergün, Zeytinburnu, Deniz Köken, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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