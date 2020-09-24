İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı - Son Dakika

İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.

İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı, System.String[]

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi.

Toplanan bu imzaları bugün Türkiye Barolar Birliğine teslim edeceklerini aktaran Ceylan, "Yarın da bu, Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na gidecek. Oradan yetki aldığımızda yeni baronun genel kurulunu oluşturup seçime gidip o seçimden sonra tüzel kişilik kazanmış oluyoruz." diye konuştu.

Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etti.

Zahit Şeyhanoğulları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul 2 No'lu Baro kuruluş için gerekli imzaya ulaştı - Son Dakika

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