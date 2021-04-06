İstanbul 2 No'lu Barosu: "104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum" - Son Dakika

İstanbul 2 No'lu Barosu: "104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum"

06.04.2021 15:32
İstanbul 2 No'lu Barosu:

İstanbul 2 No'lu Barosu, 'montrö' bildirisinde imzası olan 104 emekli amirale tepki gösterdi.

İstanbul 2 No'lu Barosu, 'montrö' bildirisinde imzası olan 104 emekli amirale tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklamada, "104 Emekli Amiral bu gece yarısı bildirisinin altında boğularak batmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

İstanbul 2 No'lu Barosu, 'montrö' bildirisinde imzası olan 104 emekli amiral hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada: "04 Nisan 2021'de saat 00: 01 'de uykusu kaçan 104 emekli amiral, toplumun huzurunu kaçırmak için darbe çağrısı yapan sözde bildiriye imza atmışlardır. Gerek İstanbul Sözleşmesi'nin haklı feshi gerekse Kanal İstanbul Projesi bahane edilerek, Montrö Boğazlar Sözleşmesi polemiği yapılarak kendilerinde pervasız darbe tehdidi yapma hakkını görmüşlerdir. 104 amiralin yaptığı tam bir hukuksuzluk olup, gerekli takibat Türk Ceza Kanunumuz kapsamında adli makamlarımız tarafından yapılmaktadır. Anayasanın başlangıç kısmında; Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı belirtilmiştir" denildi.

Anayasa maddelerinde örneklerin verildiği açıklamada, "Kimse düşünce ve kanaat özgürlüğü adı altında kamu düzeni, kamu güvenliği, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit edici açıklamalarda bulunup bildiri yayımlayıp darbe çığırtkanlığı yapamaz. Her uluslararası sözleşmede olduğu gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesinin de "Clausula Rebus Sıc Stantibus" ilkesi gereğince değişen şartlara göre yeniden uyarlanması, revize edilmesi, bazı hükümlerinin kaldırılması hatta ve hatta feshi dahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları doğrultusunda gündeme gelebilecektir. Bir uluslararası sözleşmeyi kabul edip uygulamak veya sözleşmeden ayrılmak milletin iradesi doğrultusunda yapılır. Hiçbir sözleşme milletin iradesinin üstünde değildir. Böyle olduğu halde 'SU'dan bahaneler üreterek Türkiye'nin barış ortamına hukuksuz bir şekilde müdahale çabaları bir kez daha boşa çıkacaktır. Bu tür teşebbüsler 15 Temmuz Hain Darbesinin akıbetine uğramaya mahkumdur" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 2 No'lu Barosunun açıklaması şöyle devam etti;

"104 emekli amiral gece yarışı yayımladıkları bu talihsiz bildiri ile peygamber ocağı ordumuza ve kadim devletimize dil uzatmışlar, ordumuzun ve devletimizin milletimiz nezdindeki İtibarını sarsma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu bildiri nezdinde tüm darbe istek, çaba ve teşebbüslerini ve bunların müsebbiplerini şiddetle ve esefle kınadığımızı belirtir, Adli makamlarca yapılacak adli ve idari soruşturmaların İstanbul 2 No'lu Barosu olarak takipçisi olacağımızı bildiririz. 104 Emekli Amiral bu gece yarışı bildirisinin altında boğularak batmaya mahkumdur"

(İrem Demir/İHA)

İstanbul 2 No'lu Barosu: 104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum

İstanbul, Emekli, Darbe, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul 2 No'lu Barosu: '104 emekli amiral bildirinin altında boğularak batmaya mahkum' - Son Dakika


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