İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu ertelendi - Son Dakika
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İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu ertelendi

08.10.2022 12:34

İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 ve 16 Ekim'e ertelendi.

İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15 ve 16 Ekim'e ertelendi.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun 2. Olağan Genel Kurulu için avukatlar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 No'lu Amfi'de bir araya geldi.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine alınan karar doğrultusunda, seçimler 15 ve 16 Ekim'e ertelendi.

2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, yaptığı açıklamada, oy kullanacak üyelerin yarıdan bir fazlasının gelmesi gerektiğine işaret etti. Şamlı, "Gelenek olmuş, aşağı yukarı bütün seçimler ikinci genel kurulda yapılıyor. Bugün de öyle oldu. Nisap sağlanamadığına dair tutanağımızı tuttuk. İnşallah genel kurulumuzu 15 ve 16 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Baroda aktif olarak oy kullanacak avukat sayısının 2 bin 558 olduğunu belirten Şamlı, baronun stajyerlerle toplam üye sayısının 3 bin 115'e ulaştığını kaydetti.

"Baromuzu Türkiye'nin en güçlü barosu olarak görüyoruz"

Şamlı, baro seçimleri için şu ana kadar başka aday çıkmadığını belirterek, "Her an olabilir. Genel kurul toplandıktan sonra da divan oluştuktan sonra da aday olan arkadaşlarımız olabilir. Aday çıkması bizim için bir zenginliktir. Biz arkadaşlarımızı, hiçbir zaman rakip olarak görmüyoruz. Kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bu tatlı bir yarış olur eğer aday çıkarsa." ifadelerini kullandı.

Başka aday çıkmazsa bu şekilde devam edeceklerini kaydeden Şamlı, "Baromuzu Türkiye'nin en güçlü barosu olarak görüyoruz. Yaptığı faaliyetlerle duruşuyla vizyonuyla misyonuyla... İnşallah ikinci olağan genel kurulumuzu da 15 ve 16'sında gerçekleştirdikten sonra faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Baro Başkanı Yasin Şamlı, baronun ana ilkelerinden birisinin hiç ayrım yapmadan bütün meslektaşlara hizmet etmek olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bizim üyemiz olup olmadığına bakmadan eğer bir meslektaşımız mesleğini icra ederken bir engelle karşılaşmışsa o engeli ortadan kaldırmak için derhal müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız müdahalelere oran olarak baktığımız zaman bizim üyelerimizin oranı, yani mesleği icra ederken bir engelle karşılaştığında yardım ettiğimiz bizim üyelerimizin oranı yüzde 30. Bizim üyemiz olmayanların oranı ise yüzde 70'tir. Avukatlar arasında bu şekilde ayrım yapmadan mücadele ediyoruz."

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Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu ertelendi - Son Dakika

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