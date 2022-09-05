İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika
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İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı Üsküdar'da yapıldı

05.09.2022 22:30
İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı Üsküdar'da yapıldı

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı, Uluslararası Tahkim Merkezini kurduklarını belirterek, "Baromuzu ziyarete gelen Pakistan Adalet Bakanı'na uluslararası tahkim mahkemelerimizden bahsettim.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı avukat Yasin Şamlı, Uluslararası Tahkim Merkezini kurduklarını belirterek, "Baromuzu ziyarete gelen Pakistan Adalet Bakanı'na uluslararası tahkim mahkemelerimizden bahsettim. Bana 'Başkanım, Çin'i de içine alacak şekilde bu mahkemeyi birlikte kuralım ve Batı'ya gidecek yıllık 850 milyar doların hiç olmazsa İslam ülkelerinden olan kısmını oralara akmasını engelleyelim.' dedi. Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı "Adalet için güçlü savunma" temasıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Baro üyesi avukatlar ve davetlilerin katıldığı programda konuşan Şamlı, yeni adli yılın yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Her zaman bir barodan fazlası olmak için yola çıktıklarını, bunu da gerçekleştirdiklerini dile getiren Şamlı, "İstanbul 2. Nolu Barosu Uluslararası Tahkim Merkezimizi kurduğumuzu buradan sizlere ilan etmek istiyorum. Baromuzu ziyarete gelen Pakistan Adalet Bakanı'na uluslararası tahkim mahkemelerimizden bahsettim. Bana 'Başkanım, Çin'i de içine alacak şekilde bu mahkemeyi birlikte kuralım ve Batı'ya gidecek yıllık 850 milyar doların hiç olmazsa İslam ülkelerinden olan kısmını oralara akmasını engelleyelim.' dedi. Şimdi bunun mücadelesini veriyoruz ve başardığımız zaman sizler de o dosyalarda hakem olarak görev alacaksınız." diye konuştu.

Şamlı, ayrıca İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi'ni açtıklarını ifade etti.

Baro olarak darbecilerin karşısında, milletin yanında olduklarını vurgulayan Şamlı, Türkiye'de 15 Temmuz'da ilk ve tek yürüyüş yapan baro olduklarını aktardı.

"Hakim ve savcı ne ise avukat da odur"

Şu anda stajyerlerle birlikte 3 bin 46 üyeler bulunduğunu, kararları üyelerle beraber aldıklarını anlatan Şamlı, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımızın adliye otoparklarından ücretsiz faydalanması için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduk. Hakim ve savcı ne ise avukat da odur. Adliyeler ne kadar hakim ve savcıların çalışma alanıysa o kadar avukatların çalışma alanıdır. Kolluk ifadelerinde avukat beyanının yer alması talebimiz Bakanlığımız tarafından çok hızlı şekilde değerlendirilerek gereği yapıldı. Ara buluculuk ve uzlaştırmacılığın sadece avukatlar tarafından yapılan meslekler olması için bakanlığa başvurduk. Avukatlık asgari ücret tarifesinin enflasyona uyarlanması ve yılbaşının beklenmemesi talebimiz de bakanlık tarafın hızlıca değerlendirilerek sonuca bağlandı."

"Avukatlar olarak bizlere sözümüzü söyleme alanı açıldı."

Kendisi de avukat olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, programda yaptığı konuşmada, adli yılın savunma ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Fiilen mesleği icra ettiği yıllardan bugüne kadar 1 Nolu Baronun bir hizmet ve çalışmasını görmediğini ifade eden Türkmen, "2 Nolu Baro ile yargı camiasının önemli bir ayağı olan savunma mekanizmasının temsilcileri olan avukatlar olarak bizlere sözümüzü söyleme alanı açıldı. Bu alanın yolcuları hep milletinin yanında, darbecilerin karşısında olmuştur." dedi.

Konuşmasının ardından Türkmen'e, Baro Başkanı Şamlı tarafından meslekte 25. yılını doldurması nedeniyle "Tecrübeye Şükran" sertifikası verildi.

Programda baro çalışmalarını anlatan video gösterildi, meslekte 25, 30, 35, 40 ve 50 yılını tamamlayan avukatlara sertifika verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika

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