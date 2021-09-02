Üye Girişi
"İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı", Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika

"İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı", Üsküdar'da yapıldı

02.09.2021 21:14

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, baronun her zor zamanda milletin hukukuna savunan bir hukuk kurumu olması gerektiğini belirterek, "Mesela, 15 Temmuz, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinde milletin hukukunu savunan bir hukuk ve kamu kurumu olmalıdır.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, baronun her zor zamanda milletin hukukuna savunan bir hukuk kurumu olması gerektiğini belirterek, "Mesela, 15 Temmuz, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinde milletin hukukunu savunan bir hukuk ve kamu kurumu olmalıdır." dedi.

"İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı", Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Şamlı, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi. Avukatların hak savunuculuğu yaparak adalete hizmet ettiklerini belirten Şamlı, "Bildiğiniz üzere adalet, kısaca, 'Hakkın ait olduğu yere konulması, düzen, denge, denklik, gerçeğe uygunluk' olarak tanımlanır ve adalet öyle bir güce sahiptir ki, karşısında duran herkesi gayrimeşru hale getirir." diye konuştu.

Baronun onurlu bir mesleği icra eden avukatların örgütlü yapısı olduğuna dikkati çeken Şamlı, şunları söyledi:

"Baro, bütün avukatların benimseyeceği, kendisini ait hissedeceği, kuşatıcı, meslektaşlarını dışlamayan, bir kamu kurumu olmalıdır. Baro, her zor zamanda milletin hukukuna savunan bir hukuk kurumu olması da gerekir. Mesela, 15 Temmuz, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinde milletin hukukunu savunan bir hukuk ve kamu kurumu olmalıdır. Baro, milletimizin inanç ve değerlerine uygun mevzuat üretebilen hukuk merkezi olmalıdır. Bu şekilde milletimizin inanç ve değerlerine uygun mevzuat ile adalete ulaşımını sağlamak hukukçular olarak bizlerin ve baromuzun en önemli görevlerinden biridir. Hukukçuluk mesleği, değerini adalet idealinden almaktadır. Adaletten uzaklaşan ister avukat ister savcı ister hakim ve mahkeme olsun, adaletten uzaklaştığı oranda meşruiyetini kaybeder."

Avukatlığın hak ettiği itibarı görmediğini ifade eden Şamlı, bu durumun yalnızca mesleklerine özgü olmadığını belirtti.

Şamlı, iddia ve yargılama makamlarının hak ettiği değer ve itibar noktasında olmadığını dile getirerek, "Bu sebepleri tek tek ortadan kaldırmak, avukatlar ve baromuzun en önemli görevlerinden biridir. Ancak biz artık şikayet etme konumunda değiliz. Bunları ortadan kaldıracağız ve bunların çalışmalarına da başladık." ifadelerini kullandı.

Baroda bazı merkezlerin kurulduğunu dile getiren Şamlı, özellikle hukuk fakültesi dekanları ve öğretim üyelerinden bir kadro oluşturduklarını bildirdi.

Şamlı, bu millete hep iktibas kanunların uygulandığını anlatarak, "Halbuki, hukuk fakültesinde bize şu öğretildi: Mer'i mevzuatın kaynağı uygulandığı toplumun inancı, örfü ve geleneğidir. Ceza Kanunumuza baktığımızda tamamen İtalya'dan, Medeni Kanunu İsviçre'den, Ceza Usul Kanunu da Almanya'dan iktibastır. İdare hukukunun tüm mevzuatına bakıldığında Fransa'dan iktibastır. Peki bu milletin inancı, değerleri, örfü hangi kanunda? Biz neden yabancı kanunlara uymak zorunda olalım. Bu milletin mevzuat ve hukuk öğretecek hukukçuları yok da mı dışarıdan biz bunu iktibas ediyoruz?" değerlendirmesini yaptı.

"İtalyan Ceza Kanunu'nun Türkçe tercümesi yok"

Türk Ceza Kanunu'nun yapımında çalışmak ve katkı sunmak istediklerini kaydeden Şamlı, şöyle devam etti:

"Hukuk normlarının ve mekanizmalarının koruduğu en önemli değer eğer insan canıysa o halde adam öldürme cezası Ceza Kanunu'nda en ağır müeyyide ile karşılaşması lazım. Bu araştırmayı yaparken biz İtalyan Ceza Kanunu'na ulaşmak istedik. Bütün üniversiteler, hukuk fakülteleri, büyükelçilikler, Büyük Millet Meclisi'nin kütüphanesi her yeri araştırdım. İtalyan Ceza Kanunu'nun Türkçe tercümesi yok. Daha sonra oradan İtalyan Ceza Kanunu'nu inceleyebilmek için, 1926 yılına ait kitaba ulaştım. Şunu gördüm: O kanun iktibas edilirken çok ciddi hukuk ve tercüman hataları yapılmış. Değerlerine sahip çıkan milletin fertlerine daha fazla ceza verebilmek için, iktibas esnasında müeyyideler ağırlaştırılmış."

Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun bu milletin inancına, değerlerine, örfüne ve uygun hukuk üretecek bir merkez haline gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul İl başkan yardımcıları Adem Yıldırım ile Şengül Karslı, İstanbul 2 Nolu Baro Kurucu Başkanı Av. Gönül Yıldız, çok sayıda siyasi parti ile hukuk ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve baro üyeleri katıldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı , Üsküdar'da yapıldı
İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı , Üsküdar'da yapıldı

15 Temmuz, İstanbul, Üsküdar, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı', Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdi 22:32 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdi Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı 22:11 Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek 22:05 Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek
21:41 "Aşılamaya rağmen vakalar neden artıyor?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Nedeni aşısızların salgını Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak 20:26 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca: Salgın okulların kapanma sebebi olmayacak Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi 18:52 Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz 18:10 Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Miralem Pjanic, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler         
23:00
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı korumaları çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı korumaları çıktı         
22:06
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi         
21:53
Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek         
21:00
Genç kız Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı         
19:01
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
18:46
1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım 1 aydır aranan 14 yaşındaki çocuktan şaşırtan ifade: Çok sıkıldığım için kaçtım         
17:02
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan akademisyen Başak Bozan, hayatını kaybetti         
16:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz         
15:58
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım Abisi ve yengesini boğarak öldüren Mehmet Turhan'ın iddianamesi tamamlandı: Elindeki iple beni öldüreceğini sandım         
11:16
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 23:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstanbul 2 Nolu Barosu Adli Yıl Açılış Programı", Üsküdar'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement