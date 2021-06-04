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İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı

04.06.2021 18:19

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından genel kurulunu yapan ve tüzel kişiliğini kazanan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun, merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği yetkinin ardından genel kurulunu yapan ve tüzel kişiliğini kazanan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun, merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı.

Üsküdar Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni baronun açılışının hayırlı olmasını dileyerek, "Bu gün şükran günü. Böylesi bir yolculuğa emek veren ve katkıda bulunan pek çok kıymetli yol arkadaşımızı, büyüğümüzü saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Öncelikle bir medeniyet tasavvuruyla böylesi bir kutlu yolculuğa imza atan ve yol açan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'ye saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çok kısa bir süre zarfında hızla 2 bin imzayı toplayarak bugün ülkenin 2376 üyesiyle dokuzuncu büyük barosunun kuruluşunda emek ortaya koyan herkese şükranlarını sunduğunu kaydeden Özkan, şöyle devam etti:

"İstanbul yeni barosuna kavuştu. Yeni baro, sadece bir baro değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir medeniyet mücadelesinin, yani ilk insanla başlayıp ebediyete kadar devam edecek olan hak, özgürlük, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin ete kemiğe bürünmesi, hayata geçmesi noktasında çok büyük bir medeniyetin hukuk camiasındaki mücadelesidir. Tarih boyunca şanlı tarihimizde, Osmanlı döneminden, Ebu Suud efendilerden günümüzde medeniyetimizde yeniden kökleri buluşturacak, hukuk mücadelesine katkı sunan avukat, hakim, savcı Mehmet Selim Kirazların o kutlu yolculuğunun karargahıdır."

Özkan, bugün bütün dünyada bölgesel, küresel, çok taraflı, iki taraflı insan ve hak özgürlüklerine ilişkin metinler olduğunu belirterek, "Ancak bir o kadar da insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı dönemleri de yaşıyoruz. Oysaki adalete, özgürlüğe, demokrasiye, hakça paylaşıma, birlikte yaşama, farklı kültürlere saygıya kadar pek çok alanda bütün insanlık yeni bir uluslararası hukuk anlayışına ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özkan, "Ancak bu yasal düzenlemelerin ete kemiğe bürünmesi, işlerlik kazanması, topluma nüfuz etmesi ve vatandaşımızın her bir düzenlemeden hakkıyla istifade edebilmesi için İstanbul'un yeni barosunun çalışmalarına büyük ihtiyaç vardır. Bizim parlamentoda, anayasa ve yasa reformlarıyla vesayeti, cunta, darbe ve bürokratik oligarşik düzeni değiştirmeye, özgürlüğe, demokrasiye, milli iradenin hakimiyetine yönelik yaptığımız çalışmaların, ete kemiğe bürünmesi için, sivil toplum alanındaki vesayet çalışmalarının ortadan kalkması için yeni baromuza başarılar diliyorum. Biz de yeni baromuzun yanında, özgürlüğe, demokrasiye, hukuka milli iradenin hakimiyetine, adalete ve hakça paylaşıma dayalı yeni bir uluslararası hukuk inşasına dönük çalışmalara sonuna kadar destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da İstanbul 2 No'lu baronun hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yargı ve insan hakları ile temel hak ve hürriyetler konusunda çok ciddi adımlar atıldığını vurgulan Birkan, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı olarak, yine hükümetimiz olarak yargı reformu strateji belgesi ile beraber ardım adım hukukta reformları, önümüzdeki engelleri kaldırmanın çalışmasını yürütüyoruz. İnsan Hakları Eylem Planıyla da yine aynı şekilde. Özellikle insan hakları konusunda atılan çok ciddi adımlar var. Bazıları insan hakkı, demokrasi, özgürlük, adalet diye söylerler. Ama sadece söylemde kalır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temel ve hak hürriyetler noktasında uluslararası belgeleri ve temel hak ve hürriyetler konusunda taraf olduğumuz uluslararası belgeleri yerel hukukun üzerine biz çıkardık. Yani sadece laf değil, icraat yaptık. Laf yapanlar ne oldu? Kendi insanımızı, meslektaşımızı baro odalarına koymadılar. Onları geçtik üniversitelere koymadılar. Eğitim haklarını ellerinden aldılar. Ama sorduğunuz zaman insan hakkı, demokrasi, özgürlük konusunda da sadece lafını söylüyorlar."

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Gönül Yıldız ise, 7249 sayılı kanunla, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucunda 2 bin 53 hukukçu ile yeni baronun kurulduğunu belirterek, "Kuruluşumuzla birlikte meslektaşlarımız tekel haline gelen ve dayatılan barolara mahkum olmaktan kurtuldu. Daha iyi temsil edeceklerine inandıkları baroyu özgürce seçme hakkına kavuştu. Din, ahlak ve toplumun fıtratına, kültürüne aykırı davranışlar sergileyen yasa dışı terör örgütü üyelerinin posterlerini baro binalarına asan bir baroya üye olmaktan kurtulup, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz gibi vatansever hukukçuları ve onların değerlerini önemseyen ve arkasında duran bir baroya kavuştu." diye konuştu.

Yeni baronunu kuruluşunun üzerinden 8 ay geçmesine rağmen üye sayılarının 2 bin 376'ya yükseldiğini kaydeden Yıldız, 46 merkez ve komisyonun kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını, meslektaşlarına yönelik meslek içi eğitim programları düzenlendiklerini ve bin 500 üyeye de sertifika verdiklerini anlattı.

Yıldız, bu günlere gelebilmek için çok uzun yollar kat ettiklerini ifade ederek, "Ben 21 yıllık avukatım. 21 yıllık avukatlık hayatımda adliye odalarına giremediğimiz, duruşmalara giremediğimiz hatta icra dairelerinden kovulduğumuz zamanlar oldu ama bugün bize ait olan bir baroyu kurduk ve sadece kendi üyelerimize değil, bütün meslektaşlarımıza hizmet ediyoruz. Başkaları gibi kılık kıyafetine bakarak mesleğin önünü kapatmıyoruz. Fikirlerine, rengine, dinine, ırkına bakarak mesleğin önünü kapatmıyoruz." dedi.

Açılış törenindeki konuşmaların ardından kurdele kesilerek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Hakan Öztatar, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve Osman Boyraz, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, açılış törenine katılamayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda isim de kutlama mesajı gönderdi.

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı
İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı
İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı
İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı

İstanbul, AK Parti, Hukuk, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul 2 Nolu Barosu'nun merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı - Son Dakika


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