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İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI

04.06.2021 17:14

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız ve şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ile davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde medeniyetimiz ve bugün hukuk camiasında bu medeniyet mücadelesini ezelden ebede kadar ulaştıracak İstanbul yeni barosu inşallah bu mücadeleyi, yeni adalete, özgürlüğe, hakça paylaşıma dayalı uluslararası hukukun da inşasına vesile olacaktır. Umuduz çok büyük. Bizler parlamentoda pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Ancak bu yasal düzenlemelerin ete, kemiğe bürünmesi, işlerlik kazanması, topluma nüfuz etmesi ve vatandaşımızın her bir düzenlemeden hakkıyla istifade edebilmesi için İstanbul yeni barosunun çalışmalarına büyük ihtiyaç var. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında da anayasal hukuk düzenimizde de olduğu gibi vesayet çalışmaları var. Öteden beri yani hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde maalesef sivil toplum kuruluşu, meslek odaları milletimize giydirilmiş adeta deli gömlekleri gibi medeniyet değerlerimizle çatışa çatışa, çarpışa çarpışa, bizleri eze eze maalesef bu ülkenin inkişafını, kalkınmasını, büyük Türkiye idealinin hayata geçmesini, muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üzerine çıkma idealimizi durdurmaya gayret etti." dedi.

Özkan şöyle devam etti:

"İşte bizim yapmaya çalıştığımız parlamentoda, anayasa ve yasa reformlarıyla vesayeti, cunta, darbe ve bürokratik oligarşi düzeni değiştirmeye, özgürlüğe, demokrasiye, milli iradenin hakimiyetine dönük yaptığımız çalışmaların ete, kemiğe bürünmesi için sivil toplum alanındaki vesayet çalışmalarının ortadan kalkması için İstanbul yeni baromuza başarılar diliyorum. Her daim kıymetli bakanımızın ve bütün hatiplerimizin de ifade ettiği gibi biz de yeni baromuzun yanında; özgürlüğe, demokrasiye, hukuka, milli iradenin hakimiyetine, adalete ve hakça paylaşıma dayalı yeni bir uluslararası hukuk inşasına dönük çalışmalara sonuna kadar destek vereceğiz"

"TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDECEK"

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ise, "Özellikle insan hakları konusunda atılan çok ciddi atılımlar var. Bazıları 'insan hakkı, demokrasi, özgürlük, adalet' diye söylerler ama sadece söylemde kalır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; sadece bir kısmını söyleyeceğim, temel hak ve hürriyetler noktasında taraf olduğumuz uluslararası belgeleri yerel hukukun üzerine biz çıkardık. Yani sadece laf değil, icraat yaptık. Peki laf yapanlar ne oldu? Kendi insanımızı, kendi meslektaşımızı barolara sokmadılar. Baro odalarına koymadılar. Onları geçtik, üniversitelere koymadılar, eğitim haklarını ellerinden aldılar. Ama sorduğunuz zaman insan hakkı, demokrasi, özgürlük konusunda da sadece lafını söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletimizle beraber gerçekten temel hak ve hürriyetler konusunda çok ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam edecek" diye konuştu.

"MESLEKTAŞLARIMIZ TEKEL HALİNE GELEN VE DAYATILAN BAROLARA MAHKUM OLMAKTAN KURTULDU"

Baro Başkanı Av. Gönül Yıldız ise törende yaptığı konuşmasında, "Kuruluşumuzla birlikte meslektaşlarımız tekel haline gelen ve dayatılan barolara mahkum olmaktan kurtuldu. Daha iyi temsil edileceklerine inandıkları baroyu özgürce seçme hakkına kavuştu. Din, ahlak ve toplumun fıtratına, kültürüne aykırı davranışlar sergileyen, yasadışı terör örgütünün posterlerini baro binalarına asan bir baroya üye olmaktan kurtulup, şehit Selim Kiraz gibi vatansever hukukçuları ve onların değerlerini önemseyen ve arkasında duran bir baroya kavuştu. Kuruluşumuzdan bu yana 8 ay gibi süre geçmesine rağmen üye sayımız 2 bin 376'ya yükseldi, 46 merkez ve komisyonumuz kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Meslektaşlarımıza yönelik meslek içi eğitim programlarımız düzenlendi ve bin 5 yüz üyemize sertifika verdik. Bu sertifikalarla görevlendirmeler yaptık. Böylece genç avukatlarımıza yeni iş alanları oluşturduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından baro binasının açılış kurdelesi kesildi.

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI
İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI
İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI
İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI
İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI

İstanbul, Üsküdar, Adalet, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NUN ÜSKÜDAR'DAKİ MERKEZ YERLEŞKESİ TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika


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