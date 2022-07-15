İstanbul 2 Nolu Barosunca "Darbelere Hayır" yürüyüşü yapıldı

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Darbelere Hayır" yürüyüşü düzenledi.

Fatih Camisi'nde toplanan avukatlar, cüppelerini giyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

"Darbelere karşı direneceğiz.", "Milletin hukukunu savunacağız." sloganları atan avukatlar, ellerinde Türk bayrakları ile "Milli irade, milli direniş", "15 Temmuz destanı" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla avukatları destekledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, yaptığı konuşmada, baro üyesi hukukçular olarak her hal ve şartta darbecilerin karşısında duracaklarını ve milletin yanında yer alacaklarını bugün bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.

Darbecilerin karşısında millet ve adalet için hukukun savunulduğu bir kale olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şamlı, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesi üyelerimiz darbecilere karşı meydanlardaydı. Ben de bizzat meydandaydım. Yaralanmış bir kahramanımızı hastaneye götürdük. Aldığı yara ağırdı, gözümüzün önünde hastanede şehit oldu. Biz o gece zulüm, acımasızlık, katliam, ihanet gördük. Bunların karşısında da korkusuzluk ve kahramanlık gördük. Tank paletlerinin önüne yatan korkusuzları, tanka yumruk atan kahramanları, 'Atalarımızın kanıyla, canıyla yoğrulmuş bu vatanı, canımız pahasına teslim etmeyeceğiz.' diye haykıran kahramanları, 'Eskisi gibi olmayacak, seçtiğimiz siyasilere sahip çıkacağız.' haykırışlarını, savaş uçaklarına, tank toplarına karşı vücudunu siper eden kahramanları gördük."

Her darbe ve darbe teşebbüsünün, millete, ülkeye ve devlete karşı bir ihanet olduğunu anlatan Şamlı, "1960, 1980 ve 28 Şubat'ta da milletimiz, devletimiz ihanete uğradı. İhaneti planlayanlar yurt dışında olsa da maşa olarak kullanılanlar çoğunlukla sınırlarımızın içindeydi. 15 Temmuz ihanetinde maşa olarak kullanılanların bir kısmı yurt dışında ve oradan milletimiz aleyhine çalışmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü nedeniyle yargımız örnek bir tavır göstererek hemen o gece harekete geçti. Sanıklar suçüstü yani suç mahallinde ellerinde silahlarla yakalandı." diye konuştu.

Türkiye genelinde 293 davanın açıldığını, 289 davada ilk derece mahkemelerince karar verildiğini belirten Şamlı, hakkında karar verilen sanık sayısının 8 bin 725 olduğunu dile getirdi. Şamlı, sanıkların 1634'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı hakkında müebbet, 1891'i hakkında süreli hapis, 2 bin 870'i hakkında beraat, 964'ü hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı alındığını aktardı.

Şamlı, "Bu rakamlar yargılamanın titizlikle yapıldığı, adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına riayet edildiğini ortaya koymaktadır. Bu davalarda görev yapan üyelerimize, meslektaşlarımıza huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. İstanbul 2 Nolu Baromuz milletimizin hukukunu savunmaya devam edecektir. Her hal ve şartta adaletten ayrılmayacağız." dedi.