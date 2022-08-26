Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanma Gerekçesi: "Tutuklama Tedbirinin Daha Uygun ve Orantılı Olacağı…"

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanması kararını, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı" gerekçesine dayandırdı.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bugün gözaltına alınan, savcılıkça tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Gülşen Çolakoğlu, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında; "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararında, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi."

"SÖZLERİMİN ÜLKEMİZDEKİ KUTUPLAŞTIRMAYI HEDEFLEYEN KÖTÜ NİYETLİ KİMSELERE MALZEME VERMİŞ OLMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Gülşen Çolakoğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri, toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür dilerim. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım."