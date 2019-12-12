"İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" 23 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali' 23 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

"İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" 23 Aralık'ta başlayacak

6 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", 23- 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", 23- 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen festivalin müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı.

Festivalde bu yıl Azerbaycan'dan Alim Qasimov ile Saraybosna'dan Divanhana Grubu'nun yanı sıra Grand Pera'da Erkan Oğur, İsmail Demircioğlu ve Yavuz Bingöl konser verecek.

Festivalin üniversite konserleri kapsamında da Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Özlem Özdil, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Grup İmera, Gülay, Tolga Kaya, Emel Tasçıoğlu, Şems Trio ve Aysel Yakupoğlu severleriyle bir araya gelecek.

"İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde bu yıl aynı zamanda Türk halk müziği üzerine 23 Aralık'ta Grand Pera'da panelin yanı sıra Anadolu'nun müzik enstrümanları üzerine sergi düzenlenecek. Sergide ayrıca bağlama yapım atölyesi de yer alacak.

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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