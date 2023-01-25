İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

25.01.2023 14:55
İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Anne S.A: Çocuğumun bacağında sürekli morluklar görüyordum, öğretmenlerini görünce ağlıyorlardıMikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'NDA özel bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla 2 kadın görevlinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anne S.A: Çocuğumun bacağında sürekli morluklar görüyordum, öğretmenlerini görünce ağlıyorlardı

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'NDA özel bir kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddiasıyla 2 kadın görevlinin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Savunma yapan sanık Elif Yaren G., "Çocuk çok hareketliydi, oyun oynarken çarpmış veya vurmuş olabilir. Ben kesinlikle çocuğa şiddet veya kötü muamelede bulunmadım. Çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığı için yüzüne ince tülbent örtüyorduk. Uyumaları için ninni açıyorduk" dedi.

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. katıldı. 2 yaşındaki Ö.D.?nin annesi S.A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

2 yaşındaki Ö.D.'nin annesi S.A. ifadesinde çocuğunun bacaklarında sürekli morluklar gördüğünü belirterek, "Çocuğumun bacağında sürekli morluklar görüyordum. Sorduğumda bir şey söylemiyorlardı. Çocuğum da kendini ifade edemiyordu. Öğretmenlerini görünce ağlıyorlardı. Çocuğumu 2022 Ocak ayında kreşe verdim. Tahmini olarak 1-2 ay sonra çocuğumun değişik yerlerinde kızarıklıklar gördüm. Kreşe gidip durumu sordum, görüntüleri incelemek istedim. Yöneticilerde görüntüleri izlettiler, görüntülerde sanıklardan Yasemin'in kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadığım için görüntü izlemeyi bıraktım ve kreşten çıktım. Bir gün sonra şikayetçi oldum. Huzurdaki sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"ÇOCUKLARI UYUTTUĞUMUZ ODA YETERİNCE KARANLIK OLMADIĞI İÇİN YÜZÜNE İNCE TÜLBENT ÖRTÜYORDUK"

Elif Yaren G. kreşte öğretmen olarak çalıştığını söyleyerek, "Ben çocukların bakımıyla ilgileniyordum. Çocuk son geldiği gün öksürüyordu. Bizim çocuklarla ilgili sorunları yazdığımız grup vardı, orda ailelerde vardır. O gün annesine bilgi verdik. Annesi geldi çocuğu aldı gitti. O gün öğlene kadar kreşte kaldı. Annenin daha sonra gelip görüntüleri izlediğinden bilgimiz yoktu. Annenin çocuğunu kreşten aldığı ve şikayetçi olduğu süre arasında 4 gün vardır. Bu kızarıklar yeniydi. Morluk ve kızarıklıklar bu süre içerisinde olmuş olabilir. Çocuk çok hareketliydi, oyun oynarken çarpmış veya vurmuş olabilir. Ben kesinlikle çocuğa şiddet veya kötü muamelede bulunmadım. Bizim çocukları uyuttuğumuz oda yeterince karanlık olmadığı için yüzüne ince tülbent örtüyorduk. Uyumaları için ninni açıyorduk" ifadeleri kullandı.

"ÇOCUĞA HİÇBİR ŞEKİLDE DARP VE ŞİDDET UYGULAMADIM"

Sanık Yasemin Ç. savunmasında "Ben çocukların eğitim yönüyle ilgileniyordum. Grup sorunlusuydum. Bakım işleriyle Elif öğretmen ilgileniyordu. Çocuğa hiçbir şekilde darp ve şiddet uygulamadım. Görüntülerde bir saat boyunca çocuğu uyutmaya çalıştığımda görülüyor. Çocuğun uyku problemi vardı. Annesinin de bilgisi vardı. Hatta annesi okulumuzda psikologla da bu konuda görüştü. Ben çocuğa kesinlikle kötü muamelede bulunmadım. Bu olaydan sonrada istifa ettim" şeklinde konuştu.

"UYKUYA GEÇECEĞİ SIRADA ÇOCUK, 'BANA KIZACAK MISIN? BENİ DÖVECEK MİSİN?' DİYORDU"

Tanık olarak dinlenen Şeymanur S. ifadesinde, "Mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştım. Mağdur çocuk olaydan sonra benim şu an çalıştığım kreşe başladı. Uykuya geçeceği sırada çocuk, "bana kızacak mısın? Beni dövecek misin?" diyordu. Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk, sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli kafasını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu" dedi. Şikayetçi avukatı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

TANIK DİNLENMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tarafların dinlenmesini istedikleri tanıkları bir sonraki celseye kadar hazır etmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Nisan 2022 tarihinde S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan bakım evine gittiği, kızının kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Ö. D.'nin hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, görevliler Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. küçük kız çocuğunu ayağından sallarken, çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı için çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları ifade edildi. Görüntülerin devamında ise çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadınında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri aktarıldı. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç.'nin çocuğun uyumaması üzerine yastıkla başına bastırdıkları, yüzünü örterek ellerine ve ayaklarına bastırdıkları değerlendirilen iddianamede dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin davaya başlandı Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin davaya başlandı Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin davaya başlandı Zeytinburnu'nda kreşteki çocuğun darbedilmesine ilişkin davaya başlandı

Zeytinburnu, Elif Yaren, Çocuk, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:45 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
14:28 Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! "Seni çok seven bir baban var" diyerek bebeğiyle poz verdi
14:22 Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı
14:16 Son dakika! Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tank sevkiyatına onay
14:12 Kadın öğretmen, yüksek not karşılığı 16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu
14:08 Aslanların kafesine giren kaplan bedelini çok ağır ödedi
14:05 Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır YSK'nın yeni üyesi oldu
14:05 Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
13:37 Tinerle sobayı yakmak isterken alevler içinde kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
13:37 10 kurşunla karısını öldürüp intihara kalkışan polis de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 15:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE DARP; 2 GÖREVLİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement