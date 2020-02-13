İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 şubat" hediyesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek '14 şubat' hediyesi oldu - Son Dakika

İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 şubat" hediyesi oldu

6 saat önce

20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 Şubat" hediyesi olduBuse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) NEVİN ve Neşat Aliyazıcıoğlu çifti 20 yıllık evlilikleri boyunca defalarca çocuk sahibi olmak için girişimde bulundu.

20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 Şubat" hediyesi oldu

Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) NEVİN ve Neşat Aliyazıcıoğlu çifti 20 yıllık evlilikleri boyunca defalarca çocuk sahibi olmak için girişimde bulundu. 14 kez hayal kırıklığı yaşayan çiftin yüzü ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde güldü. Çocuk sahibi olabilmek için çeşitli ameliyatlar geçiren Nevin, eşi Neşat Aliyazıcıoğlu ile birlikte 2 yıllık hazırlığın sonunda oğulları Rüstem Ömer'i kucağına aldı. Duygulu anlar yaşayan ve sevinç gözyaşları akıtan çift 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde "en güzel hediyeye" kavuştuklarını söyledi.

"EN BÜYÜK 14 ŞUBAT HEDİYEMİZ"

Çiftin mutluluğuna Demirören Haber Ajansı (DHA) da tanıklık etti. Doğum öncesi yoğun duygular yaşayan Nevin Aliyazıcıoğlu, çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Bizim için en güzel hediye geliyor. Şu ana kadar umudumu hiç kaybetmedim" dedi. Yeni baba olma heyecanı yaşayan Neşat Aliyazıcıoğlu ise "15 yıllık mücadelemizin sonunda doktorumuzun uygulamış olduğu tedaviler sonucunda evladımızı kucağımıza alacağız. Bu mutluluğu biz yaşayacağız, Allah herkese nasip etsin. Bizim en büyük 14 Şubat Sevgililer Günü hediyemiz olacak diye düşünüyorum" dedi.

"2 YILLIK UĞRAŞ SONUCU DÜNYAYA GELDİ"

Nevin Aliyazıcıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş ise şunları söyledi: "Nevin Hanım gerçekten zor bir hasta. Bize geldiğinde Nevin Hanım 41 yaşındaydı. Bizden önce başarısız denemeleri vardı. Yumurtalık rezervleri zayıftı ve 3 kere yumurta toplama işlemi yaptık. Havuz yöntemi ile embriyolarını biriktirdik ve genetik tarama yaptık. 1 tane normal embriyo yakalayabildik. Bunun dışında rahmi ile ilgili operasyonlar gerçekleştirdik. Rahim duvarında adenomiyozis dediğimiz ve oldukça zor olan bir hastalık var. Hem de rahim içinde yapışıklıklar vardı. Bir ameliyat ile kisti çıkardık ve ayrıca rahim içindeki yapışıklığı açtık. Tüm bunlardan sonra Nevin Hanım hamile kaldı. 3 kilo 700 gram ağırlığında bir bebeğimiz dünyaya geldi. 50 santim boyunda. Rüstem Ömer için 2 yıl kadar bir sürede uzun uğraşlar verdik. Ancak sonunda bu güzel bebeği kucağımıza aldık. Anne ve bebek de son derece sağlıklı."

Doğum sonrası yeniden konuşan baba Neşat Aliyazıcıoğlu ise "Çok mutluyuz. Allah bu günleri de gösterdiği için şükürler olsun. Allah tüm olmayanlara da nasip etsin. Mucizelere inansınlar ve tedavilerine devam etsinler" şeklinde konuştu.

FOTOĞARAFLI-GÖRÜNTÜLÜ

İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek 14 şubat hediyesi oldu

Sevgililer Günü, Bebek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul-20 yıllık uğraş sonunda dünyaya gelen bebek "14 şubat" hediyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]