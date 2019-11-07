Son Dakika Haberleri: İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
Son Dakika Spor İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl...

İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı, System.String[]

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.


UEFA yetkilileri tarafından bir sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi.


Benzema'nın ilk Şampiyonlar Ligi golü

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Orhan Saka Konferans Salonu, Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:35 
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