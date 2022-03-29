İstanbul "2024 Dünya Kitap Başkenti" adayı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul "2024 Dünya Kitap Başkenti" adayı oldu

29.03.2022 18:10
İstanbul "2024 Dünya Kitap Başkenti" adayı oldu

İstanbul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından seçilen "2024 Dünya Kitap Başkenti" etkinliğine aday oldu.

İstanbul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından seçilen "2024 Dünya Kitap Başkenti" etkinliğine aday oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Kütüphaneler Birliği Başkanı Barbara Lison ile Beyoğlu'ndaki Atatürk Kitaplığı'nda bir araya geldi.

İmamoğlu, kitap ve kütüphanelerin insanların bilgiyle buluşması noktasındaki önemine dikkati çekerek, "Bilgi çağında kütüphanelerin, elbette ki dijital anlamdaki katkıyla beraber, değerini daha da artırdığını düşünüyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, 2024'te İstanbul'un kitap başkenti olarak anılmasını sağlama yolculuğunu ve niyetini Barbara Lison'a iletti.

İstanbul'u eski kitap kültürü ile dijital gelişimi birbirine bağlayan bir şehir olarak tanımlayan Lison da "Dünya'nın kitap başkenti olma niyetinizi ifade etmenizden çok mutlu oldum. Tabii ki rekabetiniz olacak. Özellikle sizin desteğinizle İstanbul bu alanda çok önemli bir rekabet ortaya koyacak." diye konuştu.

"Dünya Kitap Başkenti" kavramı, 1990'lardan itibaren, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından seçilen her şehrin dünya çapında kitap başkenti olması ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmasını ifade ediyor.

YORUMLAR
500
'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Bursa'da kadın ressamların eserleri sergileniyor 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Bursa'da kadın ressamların eserleri sergileniyor Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu! Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti soruldu, yarışmacı da seyirciler de çuvalladı Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'nin başkenti soruldu, yarışmacı da seyirciler de çuvalladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul '2024 Dünya Kitap Başkenti' adayı oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Mezbahada mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap yaşamını yitirdi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul "2024 Dünya Kitap Başkenti" adayı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement