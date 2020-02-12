Son Dakika › Güncel › İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay... - Son Dakika
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay...
6 saat önce
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:16 Kaynak: AA
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
Son Dakika Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor