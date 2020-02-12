İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay... - Son Dakika

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay...

6 saat önce

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay..., System.String[]

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Faruk Güllü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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