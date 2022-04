İSTANBUL-23 NİSAN KUTLAMALARI BEYLİKDÜZÜ'NDE DEVAM EDİYOR - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Beylikdüzü'nde devam ediyor. Bugün de Yakuplu Kent Ormanı'ndaki kutlama etkinliklerinde bir araya gelen çocuklar, çeşitli oyun parkurları, dans gösterileri ve konserle bayramlarının tadını çıkartmaya devam etti.

Beylikdüzü'nün çeşitli yerlerinde gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, bugün de Yakuplu Kent Ormanı'nda devam etti. Survivor ve macera parkurları, saksıya tohum ekimi, robotik logo ve enerji prototip, mandala ve çomak kukla, sokak oyunları, yüz boyama gibi birçok oyunun oynandığı alanda, her yaştan çocuk yer aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan çocukların bayramını kutlamak amacıyla etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Çocuklarla oyunlar oynadı. Kutlamalar, 'Of The Record' grubu konseriyle devam etti.

'GELECEK NESİL ÇOK İYİ OLACAK'

Çocuklara yapılan yatırımın aynı zamanda geleceğe de yapılmış olduğunu belirten Başkan Mehmet Murat Çalık, 'Çocuklarla olunca her şey unutuluyor. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada kutlanan bu bayramı çocuklara hediye eden kişidir. Onun çocuklara olan sevgi ve alakasını biliyoruz. Ondan ilham alıyoruz. Bugün de burada kutlamalarımıza devam ediyoruz. Şansımıza hava da çok güzel. Çocuklarla parkurlarda yarıştım ve bazılarına yenildim. Gelecek nesiller çok daha iyi geliyor. Biz de çocuklar için hizmet üretmeye, onlarla olmaya devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDERİM'

Etkinliğe annesiyle gelen 10 yaşındaki Şam Orabi, 'Burada yüz boyama, çeşitli yarışmalar var. Onlara katılıyoruz. Bayramımız çok güzel geçiyor. Bu bayramı bize Mustafa Kemal Atatürk hediye etti. Eğer yaşasaydı, ona buradan çok teşekkür etmek isterdim' şeklinde konuştu.

11 yaşında İkra Alaçam da 'Atatürk bu bayramı bize hediye ettiği için ona minnettarım. Ben ve arkadaşlarım burada çok eğleniyoruz. Birçok farklı oyun yeri kurmuşlar buraya' dedi.

"MADALYA ALDILAR"

Belediye ile Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü'nün iş birliği ile Yaşam Vadisi'nde de iki gün boyunca bisiklet yarışı düzenlendi. 3 yaşından 14 yaşına kadar çocuğun kategorilere göre yarıştırıldığı etkinlikte, yarışmaya katılanlara madalya verildi. 7 yaş ve üzeri yarışan çocuklarda; birinciye kask ve düdük, ikinciye ve üçüncüye ise zil ve düdük hediye edildi.

'BİRİNCİ OLUNCA BAYRAMIM DAHA DA GÜZEL OLDU'

Bisiklet yarışında birinci olan 9 yaşındaki Tuna Kırmızıoğlu da hislerini şöyle anlattı:

'Birinci olacağımı hiç düşünmüyordum. Son anda tam gaz gittim. Şu anda da ayaklarım havada uçuyor gibi. Biraz sonra madalyamı alacağım çok mutluyum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramım çok güzel geçti. Birinci olunca daha da güzel oldu. Tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.'