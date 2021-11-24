24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÜSKÜDAR'DAKİ PROGRAMLA KUTLANDI - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler günü Üsküdar'da düzenlenen programla kutlandı. Programda aday öğretmenliği biten öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen programla kutlandı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kuvvet komutanları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende halk oyunu gösterileri ve konser verildi. Konserde sözlerini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yazdığı "Biz her yerdeyiz" isimli şarkı da seslendirildi. Emekli öğretmen Filiz Özhan'ın tüm öğretmenler adına yaptığı konuşmanın ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı kürsüye çıktı.

"ÖNCÜ OLMAYA, ÖZVERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yazıcı, "Mesleğine gönülden bağlanarak, hiç bitmeyen öğrenme ve öğretme yolculuğunda elinden gelen tüm gayreti gösteren öğrencilerine her alanda rehberlik yapan akademik başarılarının yanı sıra bilimsel, kültürel, sosyal ve duygusal açılardan da çok yönlü olarak yetişmelerine katkı sağlayan öğretmenler olarak bugünün haklı gururu, birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin fedakarlığı çalışma azmi ve vatan sevgisi tarihimizin her dönümünde silinmez izler bırakmıştır. Yine çok yakın dönemde salgın döneminde öğretmenlerimiz üstlendikleri eğitim görevinin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve iyilik adına ortak gayret ve özveri ile yaptıkları çalışmalarla çok iyi bir örnek oluşturmuşlardır. Öğretmenlerimizin yarınlarımızda da güzel ülkemizin emin adımlarla sürdürdüğü yürüyüşünde öncü olmaya, özveri ile çalışmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Programda aday öğretmenliği biten öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.