Son Dakika Haberleri: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık...
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık...

5 dakika önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından, cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından, cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık...

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
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