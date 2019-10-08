İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında...
1 saat önce
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: AA
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi
Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuzoğlu'nun oğlu silahla kendini yaraladı