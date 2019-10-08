Son Dakika Haberleri: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında...
Son Dakika Güncel İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında...

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında...

1 saat önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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