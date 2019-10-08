Son Dakika Haberleri: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...

1 saat önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın..., System.String[]

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İSTANBUL

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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