İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İSTANBUL
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