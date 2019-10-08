İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın...
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Kadıköy vapurunda kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık, il değiştirmesine rağmen yakalandı İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı