Son Dakika Haberleri: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.

1 saat önce

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı., System.String[]
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine, Osman Kavala'nın ise tutukluluk haline devamına karar verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:56 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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