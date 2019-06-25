İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.
1 saat önce
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:56 Kaynak: İHA
30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Gezi olayları davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine, Osman Kavala
'nın ise tutukluluk haline devamına karar verdi. - İSTANBUL
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