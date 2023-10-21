İSTANBUL-30 KİLOMETRE BOYUNCA DEHŞET SAÇAN HAFRİYAT KAMYONU ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI

SANCAKTEPE'de başlayıp Ataşehir 'e kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalanan hafriyat kamyonunun şoförü Sezgin Açık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün gece Anadolu Yakasında dehşet saçan Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar vererek 3'ü polis memuru, 1'i bekçi olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 30 kilometreli kovalamacanın ardından yakalanan Açık, çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandı. Açık, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüsö ve "Kasten öldürmeö suçlarından tutuklan Açık, cezaevine gönderildi.

Olay, dün 02.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı. Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Sezgin Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile çarptıktan sonra Ataşehir'de yakalandı. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ile çok sayıda vatandaş yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açık, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinde susma hakkını kullanan Sezgin Açık "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.