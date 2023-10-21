 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İSTANBUL-30 KİLOMETRE BOYUNCA DEHŞET SAÇAN HAFRİYAT KAMYONU ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

İSTANBUL-30 KİLOMETRE BOYUNCA DEHŞET SAÇAN HAFRİYAT KAMYONU ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI

Son Güncelleme: 21.10.2023 07:06

SANCAKTEPE'de başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalanan hafriyat kamyonunun şoförü Sezgin Açık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SANCAKTEPE'de başlayıp Ataşehir'e kadar devam eden kovalamacanın ardından yakalanan hafriyat kamyonunun şoförü Sezgin Açık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün gece Anadolu Yakasında dehşet saçan Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar vererek 3'ü polis memuru, 1'i bekçi olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 30 kilometreli kovalamacanın ardından yakalanan Açık, çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandı. Açık, "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüsö ve "Kasten öldürmeö suçlarından tutuklan Açık, cezaevine gönderildi.

Olay, dün 02.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı. Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Sezgin Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile çarptıktan sonra Ataşehir'de yakalandı. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ile çok sayıda vatandaş yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Açık, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinde susma hakkını kullanan Sezgin Açık "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Ataşehir, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-30 KİLOMETRE BOYUNCA DEHŞET SAÇAN HAFRİYAT KAMYONU ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı
00:05 Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu
00:02 İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
23:50 Netanyahu'nun 22 yıl önceki videosu ortaya çıktı! Filistin'le ilgili kan donduran planlarını bir bir anlatmış
23:43 Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborn görevinden istifa etti
23:12 ''Sana yazıklar olsun'' diyen İsrailli Revivo, TFF'nin Filistin kararına sert çıktı
23:04 Filistin için barış çağrısı yapan Fazıl Say'ın İsviçre konserleri iptal edildi
22:02 Bakan Fidan: Filistin meselesinde Batı'nın hem kendine hem dünyaya söylediği bir yalan var
22:01 İsrail, Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
21:44 Yeri ve zamanı belli oldu! Süper Kupa, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 07:45:32. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-30 KİLOMETRE BOYUNCA DEHŞET SAÇAN HAFRİYAT KAMYONU ŞÖFÖRÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement