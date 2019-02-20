Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?

İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?

14 dakika önce

İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor.

İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor. Bunun yanında belediye sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımıyla ilgili çalışmalarını artırmış durumda.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/20/ke...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:06 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

İstanbul'da Rusya-Türkiye Medya Forumunun Detayları Görüşüldü CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:20:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]