İstanbul'da Sömestirin En Eğlenceli Adresleri
1 saat önce
İstanbul'da, karnelerini almalarına sayılı günler kalan çocuklar için yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler bulunuyor.
İstanbul
'da, karnelerini almalarına sayılı günler kalan çocuklar için yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:50 Kaynak: Youtube
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