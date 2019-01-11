Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sömestirin En Eğlenceli Adresleri

İstanbul'da Sömestirin En Eğlenceli Adresleri

1 saat önce

İstanbul'da, karnelerini almalarına sayılı günler kalan çocuklar için yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler bulunuyor.

İstanbul'da, karnelerini almalarına sayılı günler kalan çocuklar için yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:50 Kaynak: Youtube

İstanbul, Genel
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