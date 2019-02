İstanbul 4.0 Projesiyle Geliyoruz"

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un genel siyasete kurban edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "İstanbul'un içerisindeki kanser hücrelerinden temizlenmesi lazım, İstanbul 4.0 projesiyle geliyoruz" dedi.

Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen programa TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız da katıldı.



"TÜRKİYE'NİN VARLIKLARIYLA TÜRKİYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA HİÇBİR SIKINTI YOK"



Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve çözümlerine değinen Yıldırım, "Bugünlerde bir ekonomik durgunluk bir sıkıntı yaşadığımız sır değil ama bugünlere gelişimizin de bir arka planı var. Esasen 2000-2001 krizinden sonra Türkiye yeni bir döneme geçti. Yeni dönem artı mali disiplin, tasarruf açığının azaltılması ve istikrar ve güven içerisinde büyümenin gerçekleşmesi. Bu güven ve istikrarın getirdiği en güzel şey özel sektörün ciddi anlamda yatırım yapmasıdır. Kamu yatırımlarından ziyade özel sektörün yatırımlarıdır. Kamu bir yatırım yapmışsa özel sektör 9 yatırım yapmış. Türkiye 3 kat büyüdü diye övünüyorsak bunun arkasında sizlerin yaptığı yatırımlar var. Türkiye'nin varlıklarıyla Türkiye'nin yükümlülüklerini karşılaştırdığımızda hiçbir sıkıntı yok. Varlıklarımız, yükümlülüklerimizden kat kat fazladır. Vade uyuşmazlığı var. Bunun sorumlusu da hepimiziz. Para yağmur gibi yağarken bol bol almışız. Geri ödeme zamanı gelince nereden çıktı bu demeye başlamışız. Ancak bunu bir yandan hükümetin aldığı tedbirler bir yandan sizlerin önümüzdeki hedefleri, projelerini gözden geçirerek bu süreci birlikte yürüteceğiz" dedi.



"İSTANBUL 4.0 PROJESİYLE GELİYORUZ"



Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yapan Binali Yıldırım, seçimlerin genel seçim havasında geçmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Seçimlerin İstanbul'un önüne geçtiğini söyleyen Yıldırım, "Ben istiyorum ki İstanbul konuşulsun, İstanbul'un geleceği konuşulsun, projeleri konuşulsun. Genel siyasete İstanbul kurban edilmesin. İstanbul arada kaynamasın. Şahsım itibariyle kampanya döneminde olabildiğince İstanbul'da kalmaya özen göstereceğim. Bunu ne kadar başarabiliriz o konuda garanti veremiyorum. Bu seçimde ilk defa ittifak uygulanacak. Her iki ittifakın liderler düzeyinde çok keskin bir kampanya yürüteceklerinden hiç endişem yok. Bu da şöyle bir olumsuzluk bize getirecek, adaylar çok konuşulmayacak, adayların projeleri çok ön plana çıkmayacak. İstanbul 4.0 projesiyle geliyoruz. İstanbul'un esasında Türkiye'nin diğer şehirleriyle dünyayla bir bağlantısında bir problem yok. Çok iyi bir hava taşımacılığı altyapısı var. Şu anda THY Avrupa'da ikinci dünyada 7'nci büyük bayrak taşıyıcı şirket. İstanbul'un 316 noktaya uçuş yapan bir şirketi var. Bu dünyada bir numara" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE İMAR HAKKI OLAN 8 TANE KURULUŞ VAR"



İstanbul'daki imar probleminden bahseden Yıldırım, "İstanbul'da imarla ilgili son yıllarda hepimizi rahatsız eden gelişmeler var. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır. Türkiye'de imar hakkı olan 8 tane kuruluş var. Bu da bir koordinasyon ve karmaşa sorunu doğuruyor. Benim eğer İstanbullular desteklerse, seçerse vaadim şudur, benim belediye meclislerimde plan dosyaları ve imar revizyon planları ilk gündem maddesi olmayacak. Belediye meclislerin yüzde 80 gündemi imar revizyonudur. Bunlar şehrin imarını, şehrin geleceğini yok eden faaliyetlerdir. Bunlara izin vermeyeceğiz" dedi.



"İSTANBUL'UN NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASINA DOĞRUDAN HİTAP EDECEK RAYLI SİSTEM TOPLU TAŞIMAYA SAHİP OLACAĞIZ"



İstanbul ile ilgili projelerinden bahseden Binali Yıldırım, İstanbul'un başlıca sorunlarından olan trafik problemine değinerek, "Trafik konusu, ulaşım konusu benim işim. Türkiye'de ben bunu hallettim şimdi İstanbul'a sıra geldi. İstanbul'da trafiğin ana sebeplerinden bir tanesi toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş olması. 5 yıl içerisinde 500 kilometrenin üzerinde raylı sistem olacak. Toplu taşımada ciddi anlamda bir gelişme sağlanmış olacak. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasına doğrudan hitap edecek raylı sistem toplu taşımaya sahip olacağız. 7 gün 24 saat interaktif trafik sistemine geçeceğiz. Önemli hedeflerden bir tanesi de otopark konusunu sadece belirli noktalarda değil ilçe bazında çözmek. Yolların yüzde 45 i otopark olarak kullanılıyor. Önemli hedeflerden biri de bu otopark konusunu mahalle bazında çözmek. Şu anda 712 bin otopark kapasitesi var. Şu an 1 milyon daha park yeri ihtiyacı var. İmar mevzuatında sakatlıklardan biri de bu otopark hizmetidir. Kimse İstanbul'da trafiğin yüzde yüz halledileceğini düşünmesin. Ben akan bir trafik vadediyorum. Çünkü bu işi dünyada çözen hiçbir büyük şehir yok" dedi.



"DAHA YEŞİL BİR İSTANBUL'A İHTİYACIMIZ VAR"



İstanbul'da olası bir büyük deprem olması halinde yaşanacak sıkıntılara dikkat çeken Yıldırım, "Deprem İstanbul'un en büyük riskidir. Bu riske karşı şu anda 20 kilometre karelik toplam İstanbul boş alan var. Bu da bir olası büyük İstanbul depreminde toplanma yerinin yarısını karşılıyor. Sadece yeşillik için değil depremde insanların can güvenliği için ihtiyaç var. Daha yeşil bir İstanbul'a ihtiyacımız var. İstanbul'un 19 tane deresi var. Bu dereleri şu anda görebilen var mı? Bu dereler maalesef yok oldu gitti. Bizim projemiz yeşille maviyi buluşturmak" ifadelerini kullandı.



"İSTANBUL'UN, İÇERİSİNDEKİ KANSER HÜCRELERİNDEN TEMİZLENMESİ LAZIM"



İstanbul ile ilgili kültür ve turizm alanında da projelerinden bahseden Binali Yıldırım, "Spor alanında, kültür alanında İstanbul'un yapabileceği çok şey var. Kadim İstanbul yani Suriçi İstanbul'un içerisindeki kanser hücrelerinden temizlenmesi lazım. Suriçi'ndeki bütün alanları mümkün olduğu kadar yayalaştırmak suretiyle burayı İstanbul'a gelenlerin merakla 3 medeniyeti de göreceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Biz her ilçeye veya birkaç ilçeye bir kimlik tanımlayacağız veya bir tema. Fatih deyince kadim İstanbul gelsin. Her ilçeye bir tema, bir misyon yükleyeceğiz ve o alanda gelişmesini sağlayacağız. İstanbul 4.0'dan kastımız şudur, İstanbul'u da geleceğin teknolojileri ile buluşturan yaşayan bir şehir haline getireceğiz. İstanbul için 2023'e kadar 22 milyon turist hedefimiz var. En az 140 tane önemli fuar faaliyetini gerçekleştirmek. Mevcut İstanbul Atatürk Havalimanı yeni havalimanına taşınıyor. Orayı çok büyük bir fuar merkezi ve millet bahçesi olarak amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



