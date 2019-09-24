Son Dakika Haberleri: İstanbul 4,6'lık depremle sallandı
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İstanbul 4,6'lık depremle sallandı

2 saat önce

İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, System.String[]

İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.


İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.


Vatandaşların korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada


Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk" dedi.


Bazı okullar boşaltıldı


Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi. - İSTANBUL

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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