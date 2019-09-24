Son Dakika Haberleri: İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı
Son Dakika Genel Haber

İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı

1 saat önce

İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı Deprem sırasında vatandaşların panik anı kameradaİSTANBUL - İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı

Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı

Deprem sırasında vatandaşların panik anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 11.00'da meydana gelen depremin merkez üssünün Silivri olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Paniğe neden olan depremde dükkanda çay içen vatandaşların korku içinde sokağa koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul'da saat 11.00'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. Birçok ilçede hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik oldu. Bazı vatandaşların dükkanlardan dışarıya koştuğu görüldü.

Vatandaşların korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada

Deprem anında kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında paniğe kapıldığı söyleyen bir vatandaş, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Biranda dışarıya koştuk" dedi.

Okullar boşaltıldı

Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi. Öğrencilerin panik olduğu görüldü.

İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı

İstanbul, Silivri, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı
Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]