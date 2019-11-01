Son Dakika Haberleri: İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine...
Son Dakika Güncel İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine...

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine...

7 saat önce

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine..., System.String[]

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte balıkçılar bir süre daha Eminönü'nde faaliyet göstermeye devam edecek. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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