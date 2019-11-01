İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine...
7 saat önce
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte balıkçılar bir süre daha Eminönü'nde faaliyet göstermeye devam edecek. - İSTANBUL
Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu