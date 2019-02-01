Son Dakika Haberleri: İstanbul- 40 İlde Yapılan Yasadışı Bahis Operasyonu Kamerada

İstanbul- 40 İlde Yapılan Yasadışı Bahis Operasyonu Kamerada

1 saat önce

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yapılan operasyonda 197 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yapılan operasyonda 197 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Polisin adreslerdeki çalışmaları hala devam ediyor. Öte yanda yapılan operasyona ilişkin polis kameralarına ekiplerin yaptığı aramalar ve aramalarda ele geçirilen paralar görüntülere yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

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