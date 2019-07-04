İstanbul 5.5 milyon turistle son 5 yılın turizm rekorunu kırdı
47 dakika önce
İstanbul haziran ayına kadar 5.5 milyonu aşkın yabancı turisti ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:22
bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyonu aşkın yabancı turist
ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.
İstanbul Valiliği'nin 2019 yılı turizm raporunda açıkladığı verilere göre, turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi 5.5 milyon barajını aştı.
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