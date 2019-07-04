Son Dakika Haberleri: İstanbul 5.5 milyon turistle son 5 yılın turizm rekorunu kırdı
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İstanbul 5.5 milyon turistle son 5 yılın turizm rekorunu kırdı

47 dakika önce

İstanbul haziran ayına kadar 5.5 milyonu aşkın yabancı turisti ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.

İstanbul 5.5 milyon turistle son 5 yılın turizm rekorunu kırdı, System.String[]
İstanbul bu yılın ilk beş ayında 5.5 milyonu aşkın yabancı turist ağırlayarak bu alandaki son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı.

İstanbul Valiliği'nin 2019 yılı turizm raporunda açıkladığı verilere göre, turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artış gösterdi 5.5 milyon barajını aştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:22 
İstanbul, turist, Dünya
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