Son Dakika Haberleri: İstanbul 5,8 ile sarsıldı
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İstanbul 5,8 ile sarsıldı

1 saat önce

İstanbul 5,8 şiddetindeki depremle sarsıldı.

İstanbul 5,8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Vatandaşlar sokağa döküldü.

İstanbul yine depremle sarsıldı. 5,8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, depremin Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin verdiği hasarın boyutları henüz belli olmazken vatandaşlar sokağa döküldü.

(Murat Delice - Emrah Kuş - Melike İnal - Yusuf Eker - Erdal Can İçelli - Volkan Kayalar - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul 5,8 ile sarsıldı

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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