İstanbul 5,8 ile sarsıldı

İstanbul yine depremle sarsıldı. 5,8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD , depremin Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin verdiği hasarın boyutları henüz belli olmazken vatandaşlar sokağa döküldü.

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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok