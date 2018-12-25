Son Dakika Haberleri: İstanbul 5 Katlı Lüks Yat Boğaz'dan Geçti

İstanbul 5 Katlı Lüks Yat Boğaz'dan Geçti

1 saat önce

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçtiKaradeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti.

5 katlı lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren lüks yat Boğaz'dan 'Centaurus' adlı römorkörle çekilerek geçti. Yapımı tamamlandığında 'Le Dumont d'Urville' adını alacak olan 5 katlı lüks yat, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Yatın geçişi sırasında Kıyı Emniyeti kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti. 131 metre uzunluğundaki lüks yatın mobilyaları ve dekoru Fransız mimarisinden oluşturuldu. Bütün güvertelerinde asansör bulunan yatta odalar en lüks şekilde donatıldı. 184 yolcu kapasiteli lüks yatta 92 adet kabin bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:12 Kaynak: DHA

Fatih Sultan, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Güncel
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