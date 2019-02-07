Son Dakika Haberleri: İstanbul: 5 Yaşındaki Çocuk Çöken Binanın Enkazından 19 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

İstanbul: 5 Yaşındaki Çocuk Çöken Binanın Enkazından 19 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı

2 saat önce

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

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İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını duyurdu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:58 

Kartal, İstanbul, Dünya
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