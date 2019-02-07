İstanbul: 5 Yaşındaki Çocuk Çöken Binanın Enkazından 19 Saat Sonra Sağ Çıkarıldı
2 saat önce
İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazından 19 saat sonra Havva adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını duyurdu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:58
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